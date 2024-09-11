×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray Petrol Ofisi'nden 11 gollü galibiyet!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kadın Futbol Süper Ligi#Ebru Topçu
Galatasaray Petrol Ofisinden 11 gollü galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 18:44

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 11-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün haklarını devrettiği Çekmeköy Bilgidoğa S.Y.H. Spor Kulübü ile karşılaştı. Ömerli Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılılar; Handan, Jazmin, Eda, Catalina Usme, Sare, Berra, Ebru Topçu, Berna, Arzu, Diallo ve Benan ilk 11’iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 6-0'lık farklı skorla kapatan Galatasaray, müsabakayı da 11-0 kazandı.

Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray Petrol Ofisi'nde Ebru Topçu hat-trick yaparken, Catalina Usme, Malado Diallo, Nazlıcan Parlak ikişer, Berra Pekgöz ve Arzu Akkurt da birer gol kaydetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kadın Futbol Süper Ligi#Ebru Topçu

BAKMADAN GEÇME!