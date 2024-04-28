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Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

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#Kadın Futbol Süper Ligi#Galatasaray Petrol Ofisi#Fomget GSK
Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 17:23

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray, Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü’nü 4-0 mağlup ederek son haftaya zirvede girdi.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 29. haftasında lider Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Handan, Berna, Fatma, Luibov, Benan, Eda, Emine, Kipoyi, Ebru, Kristina ve Arzu 11’iyle çıktı.

Maça hızlı başlayan Aslan, henüz 3. dakikada Berna Yeniçeri’nin golüyle öne geçti. Eda Karataş’ın ağları bulmasıyla skoru 2-0’a getiren Galatasaray, ilk yarıyı önde kapattı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda da Elanur Laçın'ın 65 ve 85. dakikalarda attığı gollerle 4-0 kazandı.

Son haftaya zirvede girdi

Aldığı galibiyetle puanını 68’e yükselten Galatasaray, son haftaya en yakın takipçisinin 2 puan önünde girdi. Sarı-kırmızılılar son maçını 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Alg Spor ile oynayacak.

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Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Ligde ikinci sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK ise bugün sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.

Ankara ekibi karşılaşmayı 4-0 kazanarak puanını 66’ya yükseltti ve son haftaya şampiyon olma umuduyla girdi. Fomget de son hafta 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Trabzonspor’a konuk olacak.

Fenerbahçe şampiyonluk şansını yitirdi

Ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi, Derağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde konuk ettiği Ataşehir Belediye Spor’u 10-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, aldığı galibiyete rağmen 63 puanda kalarak bu sezon şampiyon olma şansını kaybetti.

Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

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#Kadın Futbol Süper Ligi#Galatasaray Petrol Ofisi#Fomget GSK

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