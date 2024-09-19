Galatasaray Petrol Ofisi 2-0'ı koruyamadı!

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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

45+4. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Annest kale sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Polcarova'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Slavia Prag etkili geldi. Sunrovska'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Szewieczkova, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Gamze Yaman bu pozisyonda gole izin vermedi.

56. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Ebru Topçu'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Arzu Karabulut, bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Staskova'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı.

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66. dakikada Galatasaray Petrol Ofisi farkı 2'ye çıkardı. Ebru Topçu'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Diallo, kale sahasına hareketlenen Staskova'ya yerden pasını aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0

76. dakikada fark 1'e indi. Sağdan kazanılan korner atışında Annest'in kale sahasına gönderdiği ortaya Szewieczkova kafayı vurdu, savunmadan Benan Altıntaş'a çarpan meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 2-1

90+8. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Bartovicova kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasında yükselen Kosikova'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2

Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak.

METİN ÜLGEN: TURU GEÇMEK İSTİYORUZ

Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle 2-2 berabere kalan Galatasaray Petrol Ofisi'nde teknik direktör Metin Ülgen, deplasmanda iyi bir sonuçla turu geçmek istediklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından konuşan Ülgen, 2-0 öne geçtikleri müsabakadan son dakika golüyle 2-2'lik beraberlikle ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

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Rakibin duran toplarda çok etkili olduğunu ifade eden Ülgen, şunları kaydetti:

"Çalıştığımız yerden iki gol yedik. Duran toplarda çok etkili olduklarını söyledik oyuncularımıza ama yapacak bir şey yok. Oyunda çok iyiydik. 2-0 da öne geçtik. İyi başladığımız bir maçı ne yazık ki çok kötü bitirdik. Kazanmamız gerekirdi. Burada kazansaydık avantajlı gidecektik, ona göre senaryo hazırlayacaktık. Bizim için çok önemliydi. Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli, sürekli oynayan bir takım. Biz çok yeniyiz ama gördüğünüz gibi oyunda iyiydik. 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizi üzdü. Rövanşta bırakmayacağız elbette. Kızlarımızla oturup konuşacağız, çarşamba günkü maçı en iyi şekilde geçireceğiz. Yenemeyeceğimiz, eleyemeyeceğimiz bir takım değil. Ama çok dikkat etmemiz gereken, özellikli bir takım. Duran toplarına önlem alıp, akan oyunda eleme şansımız var."

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Karşılaşmanın rövanşı için iyi hazırlanacaklarını anlatan Ülgen, "Rakibimizi daha iyi tanıdık, gördük. Ona göre önlem alacağız. Yenilmeyecek bir takım değil. Kendi sahasında oynasa da problem değil. Burada nasıl 2-0 öne geçtiysek, orada da öne geçip gol yemeden maçı kazanmak istiyoruz. Çok inançlıyız, istekliyiz, mutlaka geçmemiz lazım. Biliyorsunuz Avrupa'da Türk takımlarının, Galatasaray'ın taraftarı oluyor. Mutlaka oraya gelip bizi yalnız bırakmayacaklardır. Ne olursa olsun, taraftarımız olsa da olmasa da orada turu geçmek istiyoruz. Deplasmandaki maça bu inançla gideceğiz." ifadelerini kullandı.