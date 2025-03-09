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Galatasaray Petrol Ofisi 1-1 Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı özet (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi)

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Galatasaray Petrol Ofisi 1-1 Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı özet (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 16:31

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi'nin Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı.

  1. dakikada Fenerbahçe Petrol Ofisi öne geçti. Hücum yönünün solunda rakip yarı sahanın ortasından kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Cox'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
  2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan Usme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

 

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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