Galatasaray-Pendikspor maçı sonrası Mauro Icardi övgüsü! Hagi ve Alex örneği: Böyle devam ederse...

Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray, evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 35. dakikada Icardi, 40. dakikada Abdülkerim, 77. dakikada Mertens ve 90+6'da penaltıdan Kerem Aktürkoğlu atarken Pendikspor'un sayısını 85. dakikada Alpaslan kaydetti.

50 GOLE ULAŞTI

Bu sezon 20. golünü atan, Galatasaray kariyerinde ligde 42, tüm kulvarlarda ise 50. golünü kaydeden Icardi, Sarı-kırmızılı formayla ilk kez ceza alanı dışından gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de geçen sezonu 22 golle tamamlayan Icardi, bu sezon da 20 gol barajına ulaşarak Galatasaray'da iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Galatasaray'ın galibiyetini ve Mauro Icardi'nin performansını değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: KAPIYI MAURO AÇTI, KEREM AKTÜRKOĞLU KAPATTI

Sezon başından beri kendi evinde oynadığı maçlarda ilk 30 dakika itibariyle ilk kez bu kadar etkisiz, kanatları kullanamayan ve 3. bölgede baskı yapamayan bir Galatasaray izledik. İlk yarı pozisyon itibariyle kısır geçer diye düşünürken sahneye İcardi çıktı. Baktı ki kanatlardan yapılacak ortalar veya orta sahadan atılacak paslarla kendisini ceza sahasında topla buluşturamayacaklar; ipleri kendi almaya karar verdi. Orta sahadan aldığı topla pozisyonu hazırlayıp al-ver yaptıktan sonra ceza sahası dışından tek vuruşla klasına yakışan bir gol atıp kilidi açtı. İkinci gol de her ne kadar korner atışı sonrası Abdülkerim’in kafa vuruşuyla gelmiş olsa da, kornerden önce sahnede yine İcardi vardı. Açıkçası ilk yarı İcardi’nin canı istedi, Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle kapandı.

KONSANTRASYON KAYBININ FATURASI

Pendikspor, Halil ve Umut’u düşünerek defans arkasına uzun toplarla çıkmayı ve geride çok pas yapmamayı tercih etti ilk yarıda. Kırmızı beyazlılar ilk 30 dakika iyi ve ne yaptığını bilen Ndiaye ve Lusamba ile orta sahada üstünlük kurmuş olsa da, büyük takımlarla oynuyorsan en ufak bir konsantrasyon kaybında fatura kesilir. Hele hele İcardi gibi bir ayrıcalık söz konusu ise. Geçen hafta Barış Alper ile birlikte skora büyük etkisi olan Ziyech’i Kerem Aktürkoğlu’nun yerine ilk 11’de oynattı Okan Buruk. Ancak Ziyech ilk yarı boyunca etkisizdi.

Haberin Devamı

PENDiKSPOR SADECE 30 DAKiKA DiRENEBiLDi

Icardi sayesinde gelen gollerin Galatasaray’ı rahatlatması ve gole ihtiyacı olan Pendikspor’un açık oynaması sonucu ikinci yarıda daha fazla sayıda gol pozisyonu izledi. Karşılıklı üretilen pozisyonlar ve atılan goller neticesinde gelen 4-1’lik galibiyette İcardi başroldeydi. İkinci yarıda atılan gollerde ise oyuna sonradan dahil olan Kerem Aktürkoğlu’nun imzası vardı... Üçüncü gol öncesi taç atışıyla oyunu çabuk başlattı ve penaltı öncesinde Vinicius’a pası veren isim Kerem’di.

Pendikspor’un ilk 30 dakika direndiği maçın sonucu kalite farkı belirledi. Ayrıca santrforun İcardi ise her an her şeye hazırlıklı olacaksın!

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: ICARDI'NIN UFKUNDA HAGI İLE ALEX VAR

Pendikspor, Ivo Vieira döneminde bir sporsever için daha fazla seyretmeye değer bir takımdı. Topu talep ediyorlardı, büyük takım davranışı gösteriyor, iyi oyunla kazanmaya çalışıyorlardı puanları. Zaten Pendikspor’un bu sezon hanesinde yazan 30 puanın 22’sini Vieira kazandı; hem de Beşiktaş, Kasımpaşa, Adana Demir ve Samsun gibi iyi takımları yenerek... Ligin devre arasında Thiam ve Umut transferleri yapılınca takımını 4-4-2 oynatmaya başladı, üstelik genç Erencan’ı da kesmedi. Vieira’lı 19 müsabakada 6 galibiyeti var Pendik’in. Vieira’sız 14 maçtaysa tek bir galibiyetleri var (İstanbulspor’a karşı 90+7’de geldi o da). Vieira’yı kim beğenmeyip gönderdiyse o çok iyi anlıyor belli ki futboldan!

Haberin Devamı

ÜZÜLMEZ’iN ÖNCELiĞi MÜCADELE

İbrahim Üzülmez’inse önceliği mücadele. Pendik’i sert ve temaslı oynayan bir takıma dönüştürdü. Dün de maça temaslı başladılar, Galatasaray’ı 30 dakika boyunca yıprattılar ikili mücadelelerde. Ancak 30’da bir uluslararası yıldız girdi devreye: Mauro İcardi... Galatasaray’ın ikinci-üçüncü bölge geçişinde sıkıntı yaşadığını görünce derine gelerek oynamaya başladı Arjantinli. 30’la 40 arası Galatasaray’ın maçta üstünlük kurma ve hatta fişi çekme sebebi, İcardi’nin santrfor rahatlığını bozup, derinde oyun kurucu rolüne bürünmesi.

67 MAÇTA 70 GOLE KATKI YAPTI

Maçın ilk golünü o attı ama öncesinde pozisyonu orta sahadan hazırlayan da kendisiydi. İkinci golde de korneri kazandıran yine İcardi idi. Eğer yanlış hesaplamıyorsam, İcardi’nin Galatasaray’la iki sezonda 67 resmi maçta toplam 70 gol katkısı oldu (50 gol, 20 asist). Bu istatistik, Hagi seviyesi-Alex seviyesi. İcardi’nin Galatasaray’la 3 yıl daha kontratı olduğu ve enerjisini ekonomik kullanmayı çok iyi bildiği hesaba katılırsa, Arjantinli’nin beş senenin sonunda Türk futbolunda Hagi ya da Alex gibi müstesna bir yer edinmesi olası.

Haberin Devamı

Hep söylerim, Türk futbolunda 90’lar Hagi’nin yıllarıydı. 2000’ler Alex’in. İcardi bu performans seviyesini korur ve Galatasaray’la mevcut kontratını tamamlarsa, 2020’leri de İcardi seneleri olarak anmamız hiç uzak bir ihtimal değil.