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Galatasaray - Paulo Dybala haberleri İtalyan basınında manşetlerde: Dybalatasaray

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#Transfer#Dybala#Galatasaray
Galatasaray - Paulo Dybala haberleri İtalyan basınında manşetlerde: Dybalatasaray
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:00

Galatasaray’da Paulo Dybala transferi için iddialar giderek güçleniyor.

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İtalyan gazeteci Di Marzio’nın ardından ‘Çizme’nin önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport da dünkü sayısında bu transferi manşetine taşıdı. Habere göre Galatasaray, AS Roma’da gözden çıkarılan Paulo Dybala için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için görüşmelere başladı.

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Corriere dello Sport, Galatasaray’ın Dybala’ya 2027’ye kadar ve toplam 25 milyon Euro’yu bulan bir sözleşme teklif ettiğini öne sürdü. Gazetenin bu haberi duyurma şekli ise oldukça dikkat çekti. Galatasaray’ın Dybala ile ilgili teklifinin yer aldığı haber gazetede ‘Dybalatasaray’ manşetiyle verildi. Haberde ayrıca Roma Teknik Direktörü Ranieri’nin gitmeyi talep etmesi durumunda Dybala’nın ayrılmasına onay vereceği ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da bu transferi çok istediği kaydedildi.

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Galatasaray - Paulo Dybala haberleri İtalyan basınında manşetlerde: Dybalatasaray

ROMA OPSİYONU KULLANMAK İSTEMİYOR

İtalyan gazeteci Emanuele Tramacere’ye göre Roma, eğer 7 maç daha oynarsa sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Dybala’dan kurtulmanın çarelerini arıyor. Skorer’e konuşan Tramacere’ye göre Roma ile yıllık 4.5 milyon Euro’dan anlaşan Arjantinli futbolcuya ilk yılın sonunda iyi oynarsa daha yüksek bedel sözü verildi. Ancak verilen bu gerçekleşmeyince Dybala’nın performansı da düşmeye başladı.

 
 
 
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#Transfer#Dybala#Galatasaray

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