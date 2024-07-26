Galatasaray-Parma maçının tüm heyecanı D-Smart'ta!

Haberin Devamı

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçına bugün Parma karşısında çıkıyor. Hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren sarı kırmızılıların Linz’de bulunan Raiffeisen Arena’da İtalyan temsilcisi ile oynayacağı mücadele 21.15’te başlayacak. Cimbom’un kapanış karşılaşması sadece D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak.

2 YENİLGİ 2 MAĞLUBİYET

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz’e 3-2 kaybeden Galatasaray ardından Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi. İlk galibiyetini Slovak ekibi Trencin’den 4-1’lik skorla alan Cimbom dördüncü hazırlık maçında yine bir İtalyan ekibi Lecce’yi 2-1’le geçti.

20.00'DE EKRAN BAŞINA

SPOR Smart’ta, saat 20.00’de ‘Maça Doğru’ programıyla başlayacak özel yayında Berke Kosova, Aykut Aydın ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Serhan Türk, Avusturya’dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Alp Özgen anlatacağı maçı Orhan Uluca yorumlayacak. ‘Maçın Ardından’ programında da Galatasaray’ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.