Galatasaray - Parma maçı sadece D-Smart ve D-Smart GO’da

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Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Parma ile bu akşam saat 21:15’te karşı karşıya gelecek. Son şampiyonun zorlu mücadelesi, sadece D-Smart ve D-Smart GO’da canlı olarak yayınlanacak.

RAKİP KÖKLÜ KULÜP PARMA

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz’e 3-2 mağlup olan Aslan, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi. Daha sonra Slovak ekibi Trencin’i 4-1’lik sonuçla geçen Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce’yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların cumartesi rakibi İtalya Serie A takımlarından Parma olacak. Galatasaray-Parma maçı Avusturya’nın Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena’da oynanacak.

MAÇA ÖZEL CANLI YAYINLAR

Galatasaray’ın hazırlık maçlarını yayınlayan Spor Smart’ta, saat 20.00’de “Maça Doğru” programıyla başlayacak özel yayında Berke Kosova, Aykut Aydın ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Serhan Türk Avusturya’daki Raiffeisen Arena’dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Saat 21.15’te başlayacak Galatasaray – Parma maçını ise Alp Özgen anlatacak, Orhan Uluca yorumlayacak. “Maçın Ardından” programında da Galatasaray’ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.

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ICARDI SAHNE ALACAK

Lecce ile oynanan son hazırlık maçında oyuna ikinci yarıda dahil olan gol kralı Mauro Icardi’nin, Parma maçına ilk 11’de başlaması beklenirken, milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’ın da bu maçta süre alması bekleniyor.

YENİ TRANSFER JELERT ŞANS BULABİLİR

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’ın renklerine kattığı ikinci isim olan Elias Jelert, Avusturya’da kampa katılırken, Okan Buruk’un şans vermesi durumunda Parma maçında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyebilir.

SÜPER KUPA ÖNCESİ SON PROVA

Parma maçının ardından kampı tamamlayarak yurda dönecek olan son şampiyon Galatasaray, 3 Ağustos’ta sezonun ilk resmi maçında geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş ile mücadele edecek.