Galatasaray, para basacak!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 09:06

Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde şu anlık tek aday olan Dursun Özbek üst üste üçüncü kez seçilmek için planlamasını yaptı.

Galatasaray’da seçime günler kala Dursun Özbek kongreye şimdilik tek aday olarak gidiyor. Başkan Özbek üst üste üçüncü kez koltuğa oturmak için iddialı bir yol haritasıyla sahaya iniyor. Gayrimenkulden sportif başarıya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan projeler, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni dönem vizyonunun temelini oluşturuyor. Özbek liderliğindeki yönetim, kulübü geleceğe taşıyacak olan yapısal projelerde vites yükseltiyor.

3 YILDA BİTECEK

Aslantepe Vadisi: Hafriyat işlemlerinin başladığı projenin temel atma töreni 23 Nisan’da görkemli şekilde gerçekleşti. 200 milyon Dolara mal olacak projede amatör branşlar birleşecek, proje üç yılda tamamlanacak.

230 MİLYON DOLAR KAR

Düşler Vadisi: İlk etaptan 170 milyon Dolar kazanan Cim Bom, ikinci fazdan tam 230 milyon Dolar kâr elde etmeyi amaçlıyor.

GS CAFE MARKASI

Yeni Adımlar: Florya projesinin hayata geçirilmesi, mağazacılık biriminin halka arzı ve "GS Cafe" markasının zincirleşmesi yeni dönemin en önemli finansal hedefleri arasında yer alıyor.

 

