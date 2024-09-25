×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, PAOK yöneticilerini Galatasaray Adası'nda ağırladı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#PAOK#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray, PAOK yöneticilerini Galatasaray Adasında ağırladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 14:15

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları PAOK maçı öncesinde Yunan takımının yöneticilerini Galatasaray Adası'nda ağırladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında bugün saat 22.00'de evinde Yunan ekibi PAOK ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesinde Yunanistan temsilcisinin yöneticilerini Galatasaray Adası'nda düzenlediği yemekte ağırladı. Yemekte sarı-kırmızılılar adına İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara yer aldı.

Konuk ekipte ise PAOK Başkan Yardımcısı ve CEO'su Maria Goncharova, Başkan Yardımcısı Kyriakos Kyriakos, Yönetim Kurulu Üyeleri Vasilis Chatziapostolou, Periklis Papadopoulos, Dimokratis Papadopoulos, İdari İşler, Operasyonlar ve Altyapı Direktörü Ioannis Dimogiannis, Hukuk Departmanı Başkanı Achilleas Mavromatis ile Sağlık Ekibi Başkanı Ioannis Gigis, UEFA Yetkilisi İskoçya'dan Scott Struthers yemeğe katıldı.

Metin Öztürk, PAOK yetkililerine ve UEFA delegesi Struthers'e günün anısına hediye takdim etti. PAOK yöneticileri de sarı-kırmızılı yöneticilere hediye verdi.

Gözden KaçmasınGalatasaray - PAOK maçı öncesi geçmişi hatırlattılar: Young Boysa karşı başına gelenleri gördük | Türkiyenin Galacticosu ama...Galatasaray - PAOK maçı öncesi geçmişi hatırlattılar: Young Boys'a karşı başına gelenleri gördük | Türkiye'nin Galacticos'u ama...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#PAOK#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!