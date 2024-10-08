Galatasaray oynattı, Senegal Jakobs’u yeniden çağırdı

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Federasyondan yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günü G.Saray kulüp doktorlarının oyuncunun sakatlığı nedeniyle milli takıma katılamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiği ifade edildi. Bu gelişmenin sonrası sağlığından duyulan endişe nedeniyle oyuncunun kadrodan çıkarıldığı hatırlatıldı.

MiLLi TAKIMA KATILDI

Açıklamanın devamında 25 yaşındaki futbolcunun G.Saray-Alanya maçında 90 dakika sahada kaldığının takip edildiğinin altı çizilirken “Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul’dan ayrıldı ve pazartesi (dün) milli takıma geri döndü” denildi.