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Galatasaray, Osimhen'in yedeğini buldu! 22 milyon Euro

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Osimhen
Galatasaray, Osimhenin yedeğini buldu 22 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 10:57

Galatasaray, ara transfer sezonunda Osimhen'i yedekleyecek isim için girişimlerde bulunacak.

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Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi forvet hattını güçlendirmek için daha önce de gündemine aldığı yıldız ismin peşine yeniden düştü. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen’e alternatif olarak düşündüğü golcü için ocak ayında transfer temaslarına başlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Osimhenin yedeğini buldu 22 milyon Euro

YENİDEN GÜNDEMDE

Sarı-Kırmızılılar, ara transfer dönemi öncesinde hücum hattı için yeniden Ermedin Demirovic’e yöneldi. Sarı Kırmızılılar’ın yaz döneminde de listesinde bulunan Stuttgart’ın 28 yaşındaki Bosna Hersekli forveti için ocak ayında temas kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray, Osimhenin yedeğini buldu 22 milyon Euro

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SEZONA İYİ BAŞLADI

Victor Osimhen’e güçlü bir alternatif eklemek isteyen Galatasaray Yönetimi, 2024’ten bu yana Stuttgart forması giyen Demirovic’i yakından takip ediyor. Alman kulübüyle Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli golcünün piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Demirovic, 2026-27 sezonuna da etkili başladı. Stuttgart formasıyla 6 resmi maçta 4 gol atan Boşnak futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Viking FK karşısında yaptığı hat-trick ile dikkat çekti.

Galatasaray, Osimhenin yedeğini buldu 22 milyon Euro

DİKKAT ÇEKTİ

Toplam 268 dakika sahada kalan 28 yaşındaki forvetin fizik gücü, ceza sahası etkinliği ve bitiriciliğiyle teknik heyetin aradığı profile uyduğu belirtildi. Bosna Hersek formasıyla bugüne kadar 44 maça çıkan Demirovic, 4 gol kaydetti.

Galatasaray, Osimhenin yedeğini buldu 22 milyon Euro

DEVLER LİGİ AVANTAJI

Oyuncunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulübe gitmeye sıcak baktığı ifade edilirken, Leeds United’ın da devrede olduğu öne sürüldü. Sarı-Kırmızılılar, şartların oluşması halinde ocak ayında masaya oturmayı hedefliyor.

 

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#Galatasaray#Transfer#Osimhen

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