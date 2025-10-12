×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Osimhen'den sonra Napoli'nin kalbini de istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Frank Anguissa
Galatasaray, Osimhenden sonra Napolinin kalbini de istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 09:22

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından Napoli'den bu kez takımın dinamosu Andre Frank Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ara transfer için şimdiden hazırlıklara başlayan ve kadrosunu mutlaka bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray’ın gündemindeki tek isim Hakan Çalhanoğlu değil. Sarı-Kırmızılı kulüp, İtalya’dan başka yıldızlarla da ilgileniyor.

BU KEZ HEDEF ANGUISSA!

Yaz döneminde Napoli’den 75 milyon Euro’ya Victor Osimhen’i transfer eden Cim Bom, bu kez de Serie A devinin kapısını Anguissa için çalıyor.

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor, piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

Galatasaray, Osimhenden sonra Napolinin kalbini de istiyor

İKİSİ DE LİSTEDE

Son haftalarda Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü merkezde tercih eden, Sara’yı da rotasyonda kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu bölgeye güçlü bir isim daha takviye etmeye kararlı.

Önümüzdeki dönemde hem Hakan hem de Anguissa için Sarı-Kırmızılı kulübün transfer girişimleri devam edecek.

PERFORMANSI

Napoli'de 4 sezonu geride bırakan Zambo Anguissa, tüm kulvarlarda toplam 161 maça çıkarken 13 gol atıp 20 de asist üretti.

