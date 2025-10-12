Galatasaray, Osimhen'den sonra Napoli'nin kalbini de istiyor!

Haberin Devamı

Ara transfer için şimdiden hazırlıklara başlayan ve kadrosunu mutlaka bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray’ın gündemindeki tek isim Hakan Çalhanoğlu değil. Sarı-Kırmızılı kulüp, İtalya’dan başka yıldızlarla da ilgileniyor.

BU KEZ HEDEF ANGUISSA!

Yaz döneminde Napoli’den 75 milyon Euro’ya Victor Osimhen’i transfer eden Cim Bom, bu kez de Serie A devinin kapısını Anguissa için çalıyor.

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor, piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

İKİSİ DE LİSTEDE

Son haftalarda Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü merkezde tercih eden, Sara’yı da rotasyonda kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu bölgeye güçlü bir isim daha takviye etmeye kararlı.

Önümüzdeki dönemde hem Hakan hem de Anguissa için Sarı-Kırmızılı kulübün transfer girişimleri devam edecek.

PERFORMANSI

Napoli'de 4 sezonu geride bırakan Zambo Anguissa, tüm kulvarlarda toplam 161 maça çıkarken 13 gol atıp 20 de asist üretti.