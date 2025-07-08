Galatasaray, Osimhen'de kötü senaryoya hazır: 2 dünya yıldızının transferi gündeme alındı!

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı gündem maddesi Victor Osimhen.

Nijeryalı golcüyle yıllık 16 milyon eurodan el sıkışan sarı-kırmızılıların Napoli'ye yaptığı 60 milyon euroluk teklif reddedildi. İtalyan ekibi, Osimhen için sözleşmesinde yazan 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ediyor.

Tuttormercatoweb'in haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen transferinin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşılık Fiorentina'dan Moise Kean ve PSG'den Randal Kolo Muani'yi gündemine aldı.

"GALATASARAY, KEAN'İN 52 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR"

Haberde Galatasaray'ın, Moise Kean'in serbest kalma bedeli olan 52 milyon euroyu ödeme hazır olduğu belirtilirken, bu maddenin de tıpkı Osimhen'de olduğu gibi 15 Temmuz itibarıyla geçerliliği yitireceği kaydedildi.

Haberin Devamı

KOLO MUANI DE LİSTEYE GİRDİ

Sarı-kırmızılıların Kean'in yanı sıra geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak Juventus'ta forma giyen ve bonservisi PSG'de bulunan Randal Kolo Muani'yi transfer listesine aldığı ifade edildi.

İki yıl önce 95 milyon Euro karşılığında transfer edilen Fransız golcünün, PSG ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSLARI

Fiorentia formasıyla geçtiğimiz sezon 44 resmi maça çıkan Moise Kean, 25 gol atıp 3 de asist üretti.

Juventus'la kiralık sözleşmesi Kulüpler Dünya Kupası'nın sonuna dek uzatılan Kolo Muani, siyah-beyazlı formayla çıktığı 22 maçta 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi.