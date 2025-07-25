Galatasaray, Osimhen transferini resmen açıklıyor! Tarih belli oldu

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da yaptığı kampla devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir Napoli ile Victor Osimhen için görüşmelerde bulunuyordu. Artık bu transferi ıslak imzaya bırakan Cimbom'da son detaylar ortaya çıktı...

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'in resmen açıklamasına çevrilmiş durumda. Dursun Özbek, "Osimhen transferinde imzalar atılırsa inşallah bu transfer sürecinin tüm detaylarını anlatacağım. O zaman bu transfer ve yaşananlara dair bize hak vereceksiniz. İlmek ilmek işlenen, her detayında azami dikkat ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı. Artık sarı-kırmızılı taraftarlar, Süper Lig tarihinin en pahalı transferinin resmi olarak açıklamasını dört gözle bekliyor.

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BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI TRANSFERİN ÖNÜNÜ AÇTI

Victor Osimhen'i renklerine bağlamak için Napoli ile prensipte anlaşan ve oyuncu ile de el sıkışan Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak transferin de önünü açtı.

Napoli'nin banka teminatı isteğini yerine getirmek için Bankalar Birliği anlaşmasını bitirerek çözecek olan yönetim, aradaki prosedürleri tamamlamak adına yoğun çaba harcıyor.

EVRAK İŞLERİ UZADI

Resmi evrak işleri uzadığı için Galatasaray yönetiminin transferi henüz açıklayamadığı öğrenildi. 40 milyon Euro peşinat bedelini de toplamaya çalışan Galatasaray yönetimi, 48 saatte hedefine ulaşmayı planlıyor. Osimhen için kalan 35 milyon Euro'luk ücretin ise 2 taksitle ve banka teminatıyla ödeneceği belirtildi.

26 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.

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