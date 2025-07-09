Galatasaray, Osimhen transferini bitiriyor! Resmi açıklama geldi

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Galatasaray’da geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğun mimarlarından Osimhen için transferde son düzlüğe girildi.

Sarı kırmızılılar, Osimhen’in kulübü Napoli ile yaptığı transfer müzakerelerinde prensipte anlaşmaya vardı.

İŞTE BONSERVİSİ

Galatasaray ve Türk futbol tarihinin en pahalı transferi Osimhen olacak. Cimbom, daha önce Napoli’ye 50 milyon euro önermişti ancak bu öneri kabul edilmedi.

Sarı kırmızılılar daha sonra teklifini yükseltti ve rakamı 65 milyon euroya çıkardı ancak İtalyan kulübü, Osimhen için belirlediği 75 milyon euro konusunda taviz vermedi.

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Son şampiyon, Napoli ile uzlaşma konusunda 75 milyon euroluk bonservisin verileceğini ancak bunun takside bölüneceğini İtalyan kulübünün yöneticilerine iletti ve bu teklif, kabul edildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Öte yandan İtalyan basını, Osimhen’in maaşının belli olduğunu ifade etti. Çizme medyası, Osimhen’e 16 milyon euro maaş ve sponsorluklar halinde teklif sunulduğu ve Nijeryalı golcünün bu teklifi kabul ettiğini yazdı.

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METİN ÖZTÜRK AÇIKLADI: 48 SAAT İÇİNDE BU İŞ SONUÇLANIR!

Yaşanan bu gelişemelerin ardından Galatasaraylı yönetici Metin Öztürk, basın mensuplarına yaptığı konuşmada 48 saat içinde transferin çözüleceğini ifade etti.

Öztürk’ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

"Osimhen'in Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Oyuncu bize yakın. İmza atılmadan bu işler belli olmaz. 48 saat içerisinde bu iş sonuçlanır."

"Şampiyonlar Ligi'nde adım adım gideceğiz. Önce hedef çeyrek, sonra yarı final. Sonra olursa final!"

"Hakemlerden adil bir şekilde maçları yönetmesini bekliyoruz. Bunun dışında beklentimiz yok."

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