Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları

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Galatasaray Yönetimi, yılan hikayesine dönen Victor Osimhen transferini önümüzdeki hafta başına kadar artık resmiyete kavuşturmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, görüşmelerin bir an önce mutlu sonla noktalanması adına tüm kozlarını oynuyor.

Napoli Başkanı Laurentiis’in sürekli değişen farklı isteklerine rağmen Osimhen ısrarını artarak sürdüren Cim Bom, karşı tarafın tüm taleplerini kabul etmiş gibi duruyor.

SÖZLEŞMEYE MADDE

Peşin ödenmek kaydıyla 40 milyon Euro’yu hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon Euro’luk rakamı da 2026 yılı bitmeden maksimum 2 taksit şeklinde ödeyeceğini Napoli’ye iletti. Bu noktada istenen banka teminatları da farklı seçenekler halinde hazırlandı.

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Diğer detaylar noktasında Çizme ekibinin isteği üzerine sözleşmeye madde koyulacak ve Osimhen önümüzdeki 2 yıl herhangi bir İtalyan kulübüne satılmayacak.

SON ONAY BEKLENİYOR

Ayrıca Nijeryalı yıldızın başka bir kulübe transferi söz konusu olursa, 75 milyon Euro’nun üzerindeki satışın kârından Napoli’ye pay verilecek. Çizme basınına göre pay oranı yüzde 10-15 civarında.

Artık Napoli Başkanı Laurentiis’in bu transferdeki kesin onayı ve imzası bekleniyor. İki kulübün yetkilileri prosedürler noktasında son görüşmeleri yapıyor. Osimhen de bir an önce Napoli’nin ‘okey’ vermesini ve Galatasaray’ın kampına katılmayı bekliyor.