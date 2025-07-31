Galatasaray, Osimhen transferinden sonra bir dünya yıldızı daha alıyor Yönetim gaza bastı

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Fenerbahçe’de sağ bek rotasyonu yeniden şekilleniyor. Sarı-Lacivertliler’de bu bölge için kendi mevkisinin en iyilerinden biri olarak gösterilen bir oyuncu gündeme geldi.
CANCELO GÜNDEME GELDİ
Joao Cancelo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’de geçirdiği dönemin ardından Avrupa’ya dönüş hazırlığı içerisine geçti. Fenerbahçe Yönetimi ise bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre, Portekizli yıldızın vatandaşı olan teknik direktör Jose Mourinho’nun varlığı, Cancelo’nun Sarı-Lacivertli ekibe sıcak bakmasında etkili olabilir.
145 MİLYON EURO ÖDENDİ
Cancelo’nun Al Hilal’de kazandığı yıllık 15 milyon Euro’luk maaşta önemli bir indirime gitmeye hazır olduğu da ifade ediliyor. Fenerbahçe cephesi, şartları zorlayarak bu üst düzey transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
DEV KARİYER
Oyun kurma becerisi, teknik kapasitesi ve çok yönlülüğü ile dikkat çeken Cancelo, bugüne kadar Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerin formasını giydi. Şimdiye dek bonservisine toplamda 145 milyon Euro ödenen deneyimli sağ bek, kariyerinde 462 maçta 24 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.
Fanatik
Sol beke takviye arayan Beşiktaş yönetimi, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı Rangers’tan geri getirmek için girişimlerini hızlandırdı.
Fanatik
Galatasaray, yaz transfer dönemine damgasını vurmaya devam ediyor. Şimdi gözler kaleci transferine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda kaleyi dünya standartlarında bir isme emanet etmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, Manchester City’nin tecrübeli eldiveni Ederson’u almak için gaza bastı. Ederson transferi için düğmeye basan Galatasaray, Brezilyalı kaleciyi bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Süreç hızlanacak
Manchester City’nin, 7 sezondur kalesini koruyan 31 yaşındaki file bekçisiyle yollarını ayırmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. İngiliz devinin bu ayrılığı sorun etmeyeceği çünkü yerine Paris Saint-Germain’den Gianluigi Donnarumma’yı transfer etmeye hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray cephesi ise Ederson için tüm şartları zorlamaya kararlı. Oyuncunun tecrübesi, oyun kurma becerisi ve büyük maçlardaki soğukkanlı yapısı, Okan Buruk’un kadrosunda güvence yaratacak önemli etkenler arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, kısa sürede süreci hızlandırmayı planlıyor.
Yönetim kararlı
Fernando Muslera sonrası kalede uzun vadeli bir lider arayan Galatasaray, Ederson transferiyle bu ihtiyacı üst düzeyde karşılamayı hedefliyor. Kariyerinde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan deneyimli eldiven, İstanbul’a gelmesi durumunda sadece Süper Lig’e değil, Avrupa’ya da gözdağı verecek. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi beklenirken Galatasaray’ın Ederson hamlesiyle yaz döneminin en flaş ekiplerinden biri olacağı kesinleşmiş görünüyor. Osimhen’in ardından yapılacak bu transfer, taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, yönetim de kadrosunu yıldızlarla süslemeye kararlı.
Fanatik
L’Équipe’in haberine göre, Rennes, Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.
Haberin devamında satın alma opsiyonunun 5,5 ile 6 milyon euro arasında olacağı yazıldı.
Saul Niguez transferinin iptal edilmesinin ardından orta saha planlamasını yeniden şekillendiren Trabzonspor, rotasını Çekya’nın Baník Ostrava takımında forma giyen 20 yaşındaki Tomas Rigo’ya çevirdi. Genç ve gelecek vadeden bir oyuncu profiline yönelen Bordo-Mavililer, transferde ilk adımı attı. Oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Ajax ve Sevilla gibi Avrupa’nın köklü kulüplerinin de radarında olan Rigo’nun, Türkiye opsiyonuna oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.
Rigo, kariyerine süre alabileceği ve gelişimine katkı sağlayacak bir organizasyon içinde devam etmeyi hedefliyor. Bu nedenle Galatasaray’ın da ilgilendiği genç futbolcu için Trabzonspor'un sunduğu proje ve rol daha cazip bulunuyor. Kulübü Baník Ostrava ile resmi temaslar başlarken, taraflar arasında bonservis pazarlıklarının kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Trabzonspor, Rigo transferini Avrupa kulvarında uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyor. Yönetim, oyuncuyu yeni sezona yetiştirmek istiyor.
Fanatik
Orta sahaya lider oyuncu isteyen Beşiktaş, Al Ahli forması giyen Franck Kessie için nabız yokluyor. Fildişili yıldızın bonservisiyle transfer edilmesi hedefleniyor. Üç oyuncunun da kısa süre içinde İstanbul’a getirilmesi için temaslar sürüyor.
Fanatik
Bundesliga temsilcisi Wolfsburg’un kanat oyuncusu Vaclav Cerny ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, Çek oyuncunun bonservisini alarak kadrosuna katmak istiyor.
Fanatik
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan file bekçisi Dominik Livakovic hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli kaleciye İtalya devi talip oldu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maça çıkan Livakovic, bu maçlarda 38 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı.
FİORENTİNA KANCASI
30 yaşındaki eldiven düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Deneyimli kaleciyi şu an için isteyen takımlardan biri de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina.
TEKLİF BEKLENİYOR
Livakovic’in de bu öneriye sıcak baktığı ve düzenli forma giymek istediği için Çizme’ye gitmek istediği belirtildi. Önümüzdeki günlerde Livakovic için resmi teklif bekleniyor.
Fanatik