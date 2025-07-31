Galatasaray, Osimhen transferinden sonra bir dünya yıldızı daha alıyor Yönetim gaza bastı

FENERBAHÇE’YE 145 MİLYON EURO’LUK YILDIZ

Fenerbahçe’de sağ bek rotasyonu yeniden şekilleniyor. Sarı-Lacivertliler’de bu bölge için kendi mevkisinin en iyilerinden biri olarak gösterilen bir oyuncu gündeme geldi.

CANCELO GÜNDEME GELDİ

Joao Cancelo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’de geçirdiği dönemin ardından Avrupa’ya dönüş hazırlığı içerisine geçti. Fenerbahçe Yönetimi ise bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre, Portekizli yıldızın vatandaşı olan teknik direktör Jose Mourinho’nun varlığı, Cancelo’nun Sarı-Lacivertli ekibe sıcak bakmasında etkili olabilir.

145 MİLYON EURO ÖDENDİ

Cancelo’nun Al Hilal’de kazandığı yıllık 15 milyon Euro’luk maaşta önemli bir indirime gitmeye hazır olduğu da ifade ediliyor. Fenerbahçe cephesi, şartları zorlayarak bu üst düzey transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

DEV KARİYER

Oyun kurma becerisi, teknik kapasitesi ve çok yönlülüğü ile dikkat çeken Cancelo, bugüne kadar Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerin formasını giydi. Şimdiye dek bonservisine toplamda 145 milyon Euro ödenen deneyimli sağ bek, kariyerinde 462 maçta 24 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.

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