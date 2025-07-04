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Galatasaray, Osimhen ile transferi görüşecek! Tarih ortaya çıktı

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#Galatasaray#Osimhen#Transfer
Galatasaray, Osimhen ile transferi görüşecek Tarih ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 09:37

Galatasaray’da Osimhen düğümü çözülüyor. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen ile resmi transfer görüşmesinde bulunacak ve geleceğe dair son nokta koyulacak. İşte Galatasaray ve Osimhen arasında yaşanacak görüşmenin tarihi…

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Victor Osimhen transferinde çember daralıyor... Galatasaray’ın Nijeryalı yıldıza verdiği süre artık dolmak üzere. Sarı-Kırmızılı kulübün yaz dönemindeki transfer politikası da büyük ölçüde Osimhen’e bağlı.

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Galatasaray, Osimhen ile transferi görüşecek Tarih ortaya çıktı

CEVABI ÇOK KRİTİK

Eğer 26 yaşındaki santrfora masadaki astronomik rakamlar ödenirse diğer pozisyonlarda daha farklı tercihler yapılacak.

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Ancak Osimhen transferi yatarsa Cim Bom hem yeni bir forvet almak zorunda hem de belirleyeceği bonservis bütçesiyle diğer mevkilerdeki adaylara daha yüksek bedelli yatırımlar yapabilecek. Burada Osimhen’in vereceği cevap çok kritik.

Galatasaray, Osimhen ile transferi görüşecek Tarih ortaya çıktı

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SIRADA NAPOLI VAR

İşte Sarı-Kırmızılılar da bu süreci netleştirmek üzere kolları sıvamış durumda. Önümüzdeki hafta Osimhen’le Galatasaraylı yöneticilerin yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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Bu görüşmenin Nijerya’da yapılma ihtimali de var, Avrupa’da yapılma ihtimali de. ancak taraflar ne olursa olsun buradan kesin bir sonuca varmaya kararlı.

Galatasaray, Osimhen ile transferi görüşecek Tarih ortaya çıktı

Galatasaray, yıldız golcünün “Evet” demesi halinde de Napoli ile tekrar masaya oturmak zorunda, çünkü serbest kalma maddesi ortadan kalktı.

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14 TEMMUZ'A KADAR

Bu transfer sürecini çok yakından takip eden İtalyan gazetecilere göre Osimhen transferindeki son durum, ibrenin fazlasıyla Galatasaray’a kaydığı yönünde. Sarı-Kırmızılı kulüp, sponsorlarıyla, maaş teklifiyle, projeleriyle, yani tüm dinamikleriyle bu transfere hazır.

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Galatasaray, Osimhen ile transferi görüşecek Tarih ortaya çıktı

Ancak Avrupa kulüpleri henüz Osimhen’in beklediği şartları sunmuş değil. Bu da Galatasaray’ı bir hayli avantajlı bir konuma taşıyor. Osimhen’le ilgili transfer sürecinin 14 Temmuz’a kadar netleşeceği tahmin ediliyor.

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#Galatasaray#Osimhen#Transfer

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