Galatasaray, Osimhen için rekor para istedi! Resmi transfer görüşmesi yapıldı

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid talip oldu.

İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid, yaz transfer sezonu için çalışmalarına başladı. Buna göre Atletico Madrid'in sportif idarecileri, takımın üst seviyede rekabet edebilmesi için hücum hattında kalite artırılması gerektiğine inanıyor.

Haberde, Osimhen'in 22 maçta 15 gol atmasından ziyade gücü, ceza sahasında agresif oluşu, boş alana sıkça koşular yapması Atletico'yu cezbeden sebeplerden biri olduğu belirtildi. Rakip savunmacıları püskürten, kendine avantaj yaratan rekabetçi bir profili var. Atletico Madrid, onu kendi oyun stillerine 'mükemmel' bir şekilde uyacağını düşünüyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Atletico Madrid ve Galatasaray arasında ilk görüşmeler yapıldı. Oyuncuya yakın kaynakların, Osimhen'in La Liga'ya transfer olmayı çok istediğini söylediği kaydedildi. Osimhen'in, Atletico Madrid'ün hücum liderliğini üstlenmekten memnuniyet duyacağı bilgisine yer verildi.

GALATASARAY'DAN TARİHİ İSTEK: 100 MİLYON EURO!

Transfer operasyonunun kolay olmayacağı ve Galatasaraylı idarecilerin, görüşmede Atletico Madrid yönetiminden 100 milyon Euro bonservis talep ettiği bilgisi okuyuculara aktarıldı.

Atletico Madrid yönetiminin transferin maddi olarak tüm olası senaryolarını incelediği ve kulübün bu parayı verdikten sonra mali yapının sarsılıp sarsılmayacağı değerlendiriliyor.

REKOR OLACAK

Öte yandan Osimhen'in 100 milyon Euro bedelle satılması halinde bu rakam, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.