Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Gabriel Sara, İstanbul'a geliyor

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Wendel, McTominay, Rios gibi isimlerle ilgilenen Galatasaraty, orta sahaya Gabriel Sara'yı transfer ediyor.

İngiltere Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.

Çıkan haberlere göre Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha için 20 milyon euronun altında bir bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun ise yıllık 3 milyon euro kazanacağı 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Gabriel Sara'nın bugün saat 21:30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

2022 yazında Sao Paulo'dan Norwich City'ye 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sara, orta sahanın yanı sıra birçok bölgede forma giyebiliyor.

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Norwich formasıyla toplam 96 maça çıkan Sara, 21 gol atıp 17 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Championship'te sezonun 11'ine seçilmişti.