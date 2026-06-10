Galatasaray orta saha transferinde büyük oynuyor! Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki

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Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların orta saha için belirlediği en önemli hedeflerden birinin Juventus’un Fransız yıldızı Khephren Thuram olduğu öğrenildi.

GARDI'YE TAM YETKİ!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in transfer sürecinde İtalyan menajer George Gardi’ye tam yetki verdiği belirtilirken, deneyimli menajerin Juventus ile ilk temasları kurduğu ifade edildi.

İtalyan ekibinin transfer görüşmelerinde kapıyı 50 milyon eurodan açtığı, Galatasaray cephesinin ise bu rakamı 40 milyon euro seviyelerine çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca transfer bedelini birkaç taksit halinde ödemek istediği aktarıldı.

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SARA PLANI

Galatasaray yönetiminin, Thuram transferi için kaynak oluşturmak adına Gabriel Sara ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İngiltere’den Aston Villa ve İtalya’dan Napoli’nin uzun süredir Brezilyalı orta sahayı takip ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların Sara’dan 30 ila 35 milyon Euro arasında bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ifade edildi. Yönetimin, Sara’nın olası satışından elde edilecek gelire ek olarak 5-10 milyon euroluk bir bütçe oluşturarak Khephren Thuram transferini sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi.

OKAN BURUK'UN ARADIĞI OYUNCU TİPİNE BİREBİR UYUYOR

25 yaşındaki Fransız futbolcu, Juventus ve Fransa futbolunun unutulmaz isimlerinden Lilian Thuram’ın oğlu, Inter’in yıldız golcüsü Marcus Thuram’ın ise kardeşi olarak dikkat çekiyor.

1.92 metrelik boyu, güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan yıldız isim, hem savunma hem de hücum yönüyle modern orta saha profiline sahip. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Thuram’ın, iki ceza sahası arasında gösterdiği yüksek enerji ve dinamik oyun yapısıyla Teknik Direktör Okan Buruk’un aradığı oyuncu tipine birebir uyduğu belirtiliyor. Fransız futbolcunun ayrıca geçmişte Galatasaray’a karşı sergilediği başarılı performanslarla da sarı-kırmızılıların dikkatini çektiği ifade ediliyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Öte yandan adı Galatasaray ile anılan bir diğer yıldız olan Eduardo Camavinga’ya kıyasla Thuram’ın sakatlık geçmişinin çok daha temiz olması da transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Geçtiğimiz sezon yalnızca 2 maçı sakatlık nedeniyle kaçıran Fransız orta saha oyuncusunun, Juventus’tan ayrılarak yeniden Fransa Milli Takımı’nın değişmez isimlerinden biri olmayı ve Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan bir takımda forma giymeyi istediği belirtiliyor. Bu doğrultuda Galatasaray’ın hem sportif hedefleri hem de Şampiyonlar Ligi faktörü sayesinde transfer yarışında önemli bir avantaj elde ettiği değerlendiriliyor.

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