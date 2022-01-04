Galatasaray Onyekuru için teklif yaptı mı? Yunanlar duyurdu

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Geçmiş yıllarda 3 dönem Galatasaray forması giyen ve sezon başında Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Henry Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti.

Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu takımında kalmaya devam edecek.

Yunan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'dan Olympiakos'a Onyekuru'yla ilgili herhangi bir teklif gitmediği ve oyuncunun Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı kampında olduğu belirtildi.

Bu sezon Olympiakos ile 21 maça çıkan Onyekuru, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.