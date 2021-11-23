Galatasaray öne geçip 10 puan kaybetti

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Derbide1-0’ı bulmasına rağmen sahadan yenilgi ile ayrılan G.Saray bu sezon ilk golü attığı maçlarda skoru korumakta zorlanıyor.

İLK GOLÜ ATIYOR AMA

Sarı kırmızılı takım, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada ilk golü atan taraf olduğu 8 maçın 4’ünde üstünlüğünü koruyamayarak puan kaybetti.

3 BÜYÜKLER’E TAKILDI

Galatasaray, öne geçtiği Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarından ikişer mağlubiyet ve beraberlikle toplamda 10 puan yitirdi.

4 KEZ HATA YAPMADI

Cimbom ilk golü attığı 4 maçta Giresun ve Gaziantep müsabakalarını 2-0, Rize mücadelesini 3-2, Konya karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.

3 KEZ GERiDEN GELDi

Galatasaray, ligde ilk golü yediği 5 maçın 3’ünden 7 puan çıkarabildi. Hatay ve Göztepe maçlarını 2-1 kazanırken, Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.