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Galatasaray öncesi Manchester United'da Antony, Reguilon ve Lisandro Martinez gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Manchester United
Galatasaray öncesi Manchester Unitedda Antony, Reguilon ve Lisandro Martinez gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 15:08

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta karşılaşacağı Manhchester United'da kadına şiddet davası sebebiyle kadro dışı bırakılan Antony affedildi, Lisandro Martinez'in ise sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Yeni transfer Reguilon'un da sakatlandığı belirtildi.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Salı günü deplasmana karşılaşacağı Manchester United, iki oyuncusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kadına şiddet davası sebebiyle bir süredir kadro dışı olan Brezilyalı yıldız Antony'nin takımla çalışmalara başlayacağı ve davayla ilgili gelişme olması halinde durumunun gözden geçirileceği ifade edildi.

Kulüp ayrıca Lisandro Martinez'in sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalacağını duyurdu.

Daha sonra İngiliz basınında çıkan haberlerde Sergio Reguilon'un da sakatlandığı ve yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

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#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Manchester United

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