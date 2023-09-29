Galatasaray öncesi Manchester United'da Antony, Reguilon ve Lisandro Martinez gelişmesi!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Salı günü deplasmana karşılaşacağı Manchester United, iki oyuncusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kadına şiddet davası sebebiyle bir süredir kadro dışı olan Brezilyalı yıldız Antony'nin takımla çalışmalara başlayacağı ve davayla ilgili gelişme olması halinde durumunun gözden geçirileceği ifade edildi.

Kulüp ayrıca Lisandro Martinez'in sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalacağını duyurdu.

Daha sonra İngiliz basınında çıkan haberlerde Sergio Reguilon'un da sakatlandığı ve yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalacağı belirtildi.