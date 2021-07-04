Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman? İşte müsabakanın ayrıntıları

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçları netleşmeye başladı. Galatasaray deplasmanda Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak. Bu müsabakanın ayrıntıları merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz Salı günü deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.