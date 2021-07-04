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Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman? İşte müsabakanın ayrıntıları
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla maç yapacak. 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, sonrasında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçları netleşmeye başladı. Galatasaray deplasmanda Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak. Bu müsabakanın ayrıntıları merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz Salı günü deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.