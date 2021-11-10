Galatasaray-Olimpik Marsilya maçı ne zaman? İşte kritik maçın tarihi

Haberin Devamı

Grupta oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 8 puanla zirvedeki yerini korudu. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı. Galatasaray, dördüncü hafta sonunda E Grubu'nda 8 puanla liderliğini korudu. Lazio 5 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla dördüncü sırada yer aldı. İşte, Galatasaray-Marsilya maçının ayrıntıları...

Galatasaray, gruptaki beşinci maçını 25 Kasım Perşembe günü sahasında Olimpik Marsilya ile yapacak.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA KURAL HATASI BAŞVURUSU

Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü.