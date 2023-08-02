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Galatasaray, Olimpija Ljubljana takımını geçerse muhtemel rakipleri belli oldu

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Futbol
Galatasaray, Olimpija Ljubljana takımını geçerse muhtemel rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 23:55

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve tur atladı. Tur atlayan sarı kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakibi ise belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i Dries Mertens'in golüyle 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön elemeye yükselen sarı kırmızılı takımın rakibi Sloven ekibi Olimpija Ljubljana oldu.

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Galatasaray, 3. ön elemede karşılaşacağı Olimpija Ljubljana takımını geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek.

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme O.Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini geçtiği takdirde play-off turu’nda Antwerp ya da aşağıdaki eşleşmelerin galiplerinden biriyle karşılaşacak.

Rakow-Aris Limasol
S.Bratislava-Maccabi Haifa
Klaksvik–Molde

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Futbol

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