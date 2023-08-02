Galatasaray, Olimpija Ljubljana takımını geçerse muhtemel rakipleri belli oldu

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i Dries Mertens'in golüyle 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön elemeye yükselen sarı kırmızılı takımın rakibi Sloven ekibi Olimpija Ljubljana oldu.

Galatasaray, 3. ön elemede karşılaşacağı Olimpija Ljubljana takımını geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek.

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme O.Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini geçtiği takdirde play-off turu’nda Antwerp ya da aşağıdaki eşleşmelerin galiplerinden biriyle karşılaşacak.

Rakow-Aris Limasol

S.Bratislava-Maccabi Haifa

Klaksvik–Molde