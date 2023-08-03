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Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray- Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi

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#Galatasaray#Olimpia Ljubljana Maçı#Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu
Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray- Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta hangi kanalda İşte canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 01:16

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Zalgiris’i 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Sporseverlerin heyecanla takip ettiği mücadeleyi galip bitiren sarı kırmızılılar, Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana’nın rakibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turunda Galatasaray, Ljubljana takımını geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek. Gözler şimdi Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı tarihinde. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray- Olimpia Ljubljana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında ayrıntılı bilgiler...

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana maçı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Zalgiris Vilnius'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve tur atladı. Sarı kırmızılı takımın 3. ön elemede Sloven ekibi Olimpija Ljubljana karşısına forma terletecek. Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Peki, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman? İşte, ayrıntılar.

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2. Ön Eleme Turu’nda Litvanya takımı Zalgiris’i 1-0’lık skorla saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, bir üst turda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile eşleşti.
NK Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'ı 1-1 ve 2-1’lik skorlarla mağlup ederek tur atlamıştı.

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Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray Olimpia Ljubljana maçı saat ve kanal bilgisi henüz belli olmadı. Maçın detayları geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 3. ön elemede karşılaşacağı Olimpija Ljubljana takımını geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek.

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme O.Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini geçtiği takdirde play-off turu’nda Antwerp ya da aşağıdaki eşleşmelerin galiplerinden biriyle karşılaşacak.

Rakow-Aris Limasol
S.Bratislava-Maccabi Haifa
Klaksvik–Molde

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#Galatasaray#Olimpia Ljubljana Maçı#Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu

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