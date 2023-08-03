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Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana maçı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Zalgiris Vilnius'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve tur atladı. Sarı kırmızılı takımın 3. ön elemede Sloven ekibi Olimpija Ljubljana karşısına forma terletecek. Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Peki, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman? İşte, ayrıntılar.

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2. Ön Eleme Turu’nda Litvanya takımı Zalgiris’i 1-0’lık skorla saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, bir üst turda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile eşleşti.

NK Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'ı 1-1 ve 2-1’lik skorlarla mağlup ederek tur atlamıştı.

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Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray Olimpia Ljubljana maçı saat ve kanal bilgisi henüz belli olmadı. Maçın detayları geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 3. ön elemede karşılaşacağı Olimpija Ljubljana takımını geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek.

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme O.Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini geçtiği takdirde play-off turu’nda Antwerp ya da aşağıdaki eşleşmelerin galiplerinden biriyle karşılaşacak.

Rakow-Aris Limasol

S.Bratislava-Maccabi Haifa

Klaksvik–Molde