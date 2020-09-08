MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde | Son Dakika Transfer Haberleri
GeriFutbol Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde | Son Dakika Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde | Son Dakika Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun peşine düştü. İspanyol ekibiyle pazarlıklar sürüyor.

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Orta sahaya mutlaka iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, Etebo’nun alınmasıyla biraz rahatlarken, ikinci isim için de çalışmaları hızlandırdı. Yönetimin aklındaki isimse Celta Vigo’da oynayan Okay Yokuşlu...

Galatasaray milli futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak adına İspanyol kulübü ile pazarlık masasına oturdu. Sarı kırmızılıların Okay’ı kiralamak  için İspanyol ekibine 1 milyon Euro teklif ederken, Celta 2 milyon Euro istedi. 3 günlük pazarlıklar sonrasında bu rakam 1.5 milyon Euro’ya indi. Görüşmeler sürüyor.

Okay’ın da bu transfere sıcak baktığı ve kulübünün ikna edilmesi halinde bir yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Okay geçen sezon 26 maçta şans buldu.

Galatasaray, Okay Yokuşlunun peşinde | Son Dakika Transfer Haberleri

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle