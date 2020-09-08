Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde | Son Dakika Transfer Haberleri

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Orta sahaya mutlaka iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, Etebo’nun alınmasıyla biraz rahatlarken, ikinci isim için de çalışmaları hızlandırdı. Yönetimin aklındaki isimse Celta Vigo’da oynayan Okay Yokuşlu...



Galatasaray milli futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak adına İspanyol kulübü ile pazarlık masasına oturdu. Sarı kırmızılıların Okay’ı kiralamak için İspanyol ekibine 1 milyon Euro teklif ederken, Celta 2 milyon Euro istedi. 3 günlük pazarlıklar sonrasında bu rakam 1.5 milyon Euro’ya indi. Görüşmeler sürüyor.

Okay’ın da bu transfere sıcak baktığı ve kulübünün ikna edilmesi halinde bir yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Okay geçen sezon 26 maçta şans buldu.

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