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Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını KAP'a bildirdi

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#Galatasaray#Okan Buruk#Transfer
Galatasaray, Okan Burukun maaşını KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 19:08

Galatasaray, 2 yıllık sözleşme imzalanan Teknik Direktör Okan Buruk'un maaşını açıkladı.

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Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Transfer

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