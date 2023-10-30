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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 2023 yılına damga vurdu

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 2023 yılına damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 07:00

Galatasaray deneyimli teknik adam yönetiminde 2023 yılına damga vurdu. Sarı kırmızılılar 2023’te çıktığı 31 maçta 27 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile 83 puan topladı. Cimbom 2.68 ile lig tarihinde bir takvim yılında en yüksek puan ortalaması yakalayan takım konumunda.

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Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde rekorlar kırmaya devam ediyor. Önceki gün Rize deplasmanından da galibiyetle dönen Cimbom, Süper Lig’de 2023 senesinde çıktığı 31. maçta 83 puan topladı. Sarı kırmızılılar 27 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldığı bu periyotta 2.68 ortalama tuttururken lig tarihinde bir takvim yılında en yüksek puan ortalaması yakalayan takım konumunda.

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%80 GALiBiYET YÜZDESi 

Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör (geçici olarak göreve gelenler hariç), Galatasaray’da çıktığı 46 maçta 37 galibiyet alan Okan Buruk (%80; 5B 4M).

EN iYi SEZON BAŞLANGICI

Cimbom bu sezon ilk haftadaki Kayseri beraberliğinin ardından üst üste 9 maçtan galibiyetle ayrılırken topladığı 28 puanla 10. haftalar itibarıyla tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

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iLK YARIDA GOL YEMiYOR 

Sarı kırmızılılar ayrıca 2007-08’de Kayserispor’un yakaladığı 10 maçlık performanstan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 10 maçında ilk yarı golü yemeyen ilk takım oldu.

6 MAÇTA KALE KAPALI

Aslan ayrıca bu sezon ligde 10 haftalık periyodun 6’sında rakiplere gol izni vermedi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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