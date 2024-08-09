Galatasaray Okan Buruk: Türkiye'nin en kötü stadında oynadık

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

Kendi statlarında oynayacak olmaktan ötürü mutlu olduklarını kaydeden Okan Buruk, "Stadımızı çok özlemişiz. Buraya gelince bunu anladık. En son şampiyonluk kutlamasında buradaydık. O an hala aklımızda. Böyle bir statta oyun oynamak çok daha farklı. Geçen hafta Türkiye'nin en kötü stadında oynadık. İyi bir takımız. Sezon başına başlamak her zaman zordur. Çok fazla milli oyuncumuz vardı. Onlar da zamanla takıma adapte oluyorlar." dedi.

WILFRIED ZAHA AÇIKLAMASI

Wilfried Zaha'nın kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e dönmek isteyen bir oyuncu. Oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Onunla konuştuk ve kadroda olmamasına karar verdik." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

YENİ TRANSFER HAKKINDA

Yeni transferleri son durumlarını da aktaran Buruk, "Kaan Ayhan'ın bir sakatlığı vardı. Onu riske etmek istemedik. Elias Jelert de hazır değildi. O da inşallah bir sonraki maçta kadroda olacak. Gabriel Sara takıma yeni katıldı. Hem takımı tanıması hem de sezon başı kampını başka takımda geçirdi. Onunla bir toplantı yaptım bugün. Neler istediğimizi konuştuk Maçın devamında onu da kullanacağız.'' şeklinde konuştu.