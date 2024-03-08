Galatasaray Okan Buruk, Mircea Lucescu'yu yakaladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takımda önemli bir rekora ortak oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de iç sahada üst üste en fazla galibiyet alan (18 maç) teknik direktör rekorunu egale etti.

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 15 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı, bu galibiyetlerle iç sahadaki galibiyet serisini 18 maça çıkardı.

Mircea Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı.