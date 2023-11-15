Galatasaray, ocakta sol beke transfer yapacak! Angelino 3 maç daha oynarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek

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Yaz transfer döneminde birçok dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray’da ocak ayında yapılacak transferler için çalışmalar sürerken gündemin ilk sırasında sol bek takviyesi var. 236.6 milyon Euro’luk piyasa değeri ile Süper Lig’in en değerli takımı olan sarı kırmızılıların geçen sezon olduğu gibi bu yıl da en çok sıkıntı yaşadığı mevki sol bek oldu. Galatasaray’ın şampiyon olduğu 2022-23 döneminde 5 farklı oyuncu bu bölgede görev yaparken Okan Buruk bu sezon da 3 farkı isme şans verdi.

KİRA BEDELİ 1.5 MİLYON EURO

Geride kalan sezonda Patrick Van Aanholt, Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Sam Adekugbe ve asıl bölgesi sağ bek olmasına rağmen Leo Dubois sol bekte görev yaparken sarı kırmızılılar bu sıkıntıyı gidermek için Leipzig’den Angelino’yu transfer etti. Şarta bağlı satın alma bedeli 6 milyon Euro olan İspanyol futbolcu ile 2.3 milyon Euro’ya sözleşme imzalanırken kiralama bedeli olarak da Alman ekibi ile 1.5 milyon Euro’luk anlaşma sağlandı.

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ALMANYA’DAKİ GÜNLERİNDEN UZAK

Ancak 2022-23’ü kiralık geçirdiği Hoffenheim’da 35 maçta 1 gol, 12 asisti bulunan, 2021-22’de 45 maçta 3 gol, 13 asiste imza atan Angelino sarı kırmızılılarda beklenen performansa ulaşamadı. 26 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılar ile çıktığı 17 resmi maçta 1 gol, 1 asiste imza atarken sol bekte bu sezon 6 maçta Kazımcan Karataş forma giydi. Hatta oyun içinde yapılan değişikliklerle zaman zaman bu bölgeye kayan stoper Abdülkerim Bardakçı da Kasımpaşa önünde sahaya sol bek olarak çıktı.

KAZIMCAN DA GÜVEN VERMİYOR

Ayrıca şu ana kadar 17 karşılaşmada görev yapan Angelino 3 maça daha çıkarsa 6 milyon Euro’luk şarta bağlı satın alma bedeli devreye girecek ve sarı kırmızılılar İspanyol oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak. Kazımcan da bu sezon şans bulduğu karşılaşmalardaki performansıyla güven vermezken sarı kırmızılılar, bonservisini alma zorunluluğu olmadan Angelino’nun forma giyebileceği bir formül için kulübü Leipzig ile orta yolu bulmaya çalışıyor.