×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray, Noa Lang transferini resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Noa Lang
Galatasaray, Noa Lang transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 21:14

Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı

Haberin Devamı

Galatasaray, Noa Lang transferini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılılar kiralama ücreti olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeneceğini ve oyuncuya 1.75 milyon euro maaş verileceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan hücuma bir hamle daha Transferi çok yakınGalatasaray'dan hücuma bir hamle daha! 'Transferi çok yakın'Haberi görüntüle

Konu ile ilgili KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Haberin Devamı

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Noa Lang

BAKMADAN GEÇME!