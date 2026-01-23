Galatasaray, Noa Lang transferini resmen açıkladı!

Haberin Devamı

Galatasaray, Noa Lang transferini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılılar kiralama ücreti olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeneceğini ve oyuncuya 1.75 milyon euro maaş verileceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Konu ile ilgili KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.