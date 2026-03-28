Galatasaray, Noa Lang için son kararını verdi!

Haberin Devamı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kış transfer sezonunda kiralık olarak renklerine bağladığı ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Noa Lang hakkında kararını verdi.

2 MİLYON EURO'YA KİRALANDI

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna ilk takviyesini Napoli'den Noa Lang'ı kiralayarak yaptı. Sarı kırmızılılar, Lang'ı 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 28 milyon Euro satın alma opsiyonuyla transfer etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Noa Lang, bu sezon Galatasaray'da toplam 11 resmi maça çıktı. Hollandalı yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberin Devamı

GELECEĞİ İÇİN KARAR VERİLDİ

VoetbalPrimeur'un haberine göre, Galatasaray, sezon sonu Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmak istiyor.