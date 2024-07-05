Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu KAP'a bildirdi! Kiralama ve opsiyon bedeli...

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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun ayrılığını resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcunun Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Serie A ekibinin, Galatasaray 6.4 milyon euro kiralama ücreti ödeyeceğini ve şartlı satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu belirtildi.

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İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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