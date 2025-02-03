Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! Sözleşme şartları...

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Transfer sezonuna Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak başlayan Galatasaray'da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Sarı - kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta ile kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sona erdiğini ve İtalyan futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı - kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo’nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

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•⁠ ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

•⁠ ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR’dur.

•⁠ ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."