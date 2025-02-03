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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! Sözleşme şartları...

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#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo#TRANSFER
Galatasaray, Nicolo Zaniolonun yeni takımını duyurdu Sözleşme şartları...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 18:22

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'nun Fiorentina'ya kiralandığını duyurdu.

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Transfer sezonuna Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak başlayan Galatasaray'da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

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Sarı - kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta ile kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sona erdiğini ve İtalyan futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Nicolo Zaniolonun yeni takımını duyurdu Sözleşme şartları...

Sarı - kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo’nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

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•⁠ ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.
•⁠ ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR’dur.
•⁠ ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo#TRANSFER

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