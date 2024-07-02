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Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun doğum gününü kutladı, taraftarlar tepki gösterdi!

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#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo#TRANSFER
Galatasaray Nicolo Zaniolonun doğum gününü kutladı, taraftarlar tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 10:33

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da kiralandığı Aston Villa'dan geri dönen Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini korurken, taraftarların tepki gösterdiği bir olay yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ardından sarı - kırmızılılara geri dönmüştü.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan İtalyan yıldız, bugün 25 yaşına girdi.

Sarı - kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Zaniolo için bir doğum günü paylaşımı yapıldı. Galatasaray'ın paylaşımında "Bugün futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun doğum günü. İyi ki doğdun Zaniolo!" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Nicolo Zaniolonun doğum gününü kutladı, taraftarlar tepki gösterdi

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşım sonrasında gönderinin altında tepki gösterdi. Tepkinin sebebi ise Zaniolo'nun kendi sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili tüm paylaşımları kaldırması öne sürüldü.

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Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti.

SERIE A'YA DÖNEBİLİR

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A ekipleri Fiorentina ve Atalanta Zaniolo için devreye girdi.

Bir süredir İtalya'da bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün kulüplerle bir görüşme gerçekleştirdiği ve taleplerini sunduğu kaydedildi.

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ATALANTA'YI TERCİH ETTİ

Fiorentina'nın Galatasaray'a 23 milyon euro ödemeye hazır olduğu ancak Zaniolo'nun Atalanta'da oynamayı tercih ettiği belirtildi.

Yıldız futbolcunun bu kararının altında teknik direktör Gian Piero Gasperini ile çalışmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinin yattığı ifade edildi.

TOPLAM 20 MİLYON EURO

Ayrıca Atalanta'nın Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro da şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Öte yandan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray macerasının kesin olarak bittiği ve oyuncunun kariyerine İtalya'da devam edeceği yazıldı.

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#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo#TRANSFER

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