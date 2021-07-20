Galatasaray, Nicolae Stanciu'nun transferiyle bir kulübü iflastan kurtaracak

Şu ana kadar kadrosuna üç ismi katan sarı kırmızılılar, Rachid Ghezzal ve Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu'nun transferini bitirmek için büyük çaba harcıyor.

Galatasaray'ın hedefindeki isim Nicolae Stanciu'nun transferi ilk kulübü Unirea Alba lulia için hayati öneme sahip...

Başkan Burak Elmas, oyuncunun transferi için Slavia Prag başkanı ile görüştüğünü açıklamasının ardından Romanya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu transfer etmesi halinde, yetenekli bir orta sahayı kadrosuna katmanın yanında, 3. Lig takımı Unirea'yı da iflastan kurtaracak.

YETİŞTİRME BEDELİ İFLASTAN KURTURACAK

Rumen oyuncunun yetiştiği kulüp olan Romanya 3. Lig ekibi Unirea'nın iflasın eşiğinde olduğu ve Galatasaray'ın Stanciu'yu transfer etmesi durumunda alacağı yetiştirme bedeliyle aylardır ödenmeyen maaşların ödeneceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak kulüpten de açıklama yapılırken Stanciu'nun transferine göre yeni sezon hazırlıklarına başlanacağı ifade edildi.

"STANCIU'DA FARK VAR"

Dün yaptığı basın toplantısında Rumen oyuncu için kulüp başkanıyla görüştüğünü belirten Elmas, "Stanciu için kulübünün başkanıyla görüştüm ama şu an ödeyebileceğimiz ve onların istediği rakam arasında fark var. Ben genelde menajerler vasıtasıyla değil, direkt başkanlarla görüşmeyi tercih ediyorum. Gayet güzel konuştuk ama ilerleyen günler ne getirir bilemiyorum." demişti.