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GeriBasketbol Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi
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Basketbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi

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Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi

Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında oynanacak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçı, sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında yarın oynanması planlanan ilk maç ikinci kez ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki 3 Nisan'da oynanması planlanan play-off  yarı final ilk maçı, sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. 

Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi

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