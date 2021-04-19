Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi
Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında oynanacak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçı, sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında yarın oynanması planlanan ilk maç ikinci kez ertelendi.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.
Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki 3 Nisan'da oynanması planlanan play-off yarı final ilk maçı, sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.
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