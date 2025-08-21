×
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray, Nelsson'un Verona'ya kiralandığını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Nelsson#Hellas Verona
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 17:37

Galatasaray, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Victor Nelsson'un Hellas Verona'ya, 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'ın Nelsson'un transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

