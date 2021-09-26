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Galatasaray Nef sezona galibiyetle başladı

#Galatasaray Nef#Büyükçekmece Basketbol#ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray Nef, konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 95-87 yendi.

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Çekişmeli başlayan maçta ilk çeyreği 32-30 üstün geçen Galatasaray Nef, Dee Bost ve Trimble ile oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 51-45 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Büyükçekmece Basketbol oyuna dengelemeye çalışırken, sarı-kırmızılı takım son çeyreğe de 73-71 üstün girdi.

Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Nef, müsabakadan 95-87 galip ayrıldı.

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Burak Yılmaz
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 36, White 7, Bruinsma 12, Enes Berkay Taşkıran 14, Herun 5, Caner Erdeniz 2, Deniz Kılıçlı 2, Mustafa Kurtuldum 6, Fırat Alemdaroğlu, Kadir Bayram 3
Galatasaray Nef: Dee Bost 12, Trimble 24, Göksenin Köksal, Blackshear 15, Kravish 10, Purcell 12, Sadık Emir Kabaca 12, Okben Ulubay 5, Ege Arar, Eray Akdoğan 5
1. Periyot: 30-32
Devre: 45-51
3. Periyot: 71-73

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#Galatasaray Nef#Büyükçekmece Basketbol#ING Basketbol Süper Ligi