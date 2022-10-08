Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka'ya son topta yenildi! Futbol takımı da maçtaydı...

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Nef'i son saniye üçlüğüyle 72-70 mağlup etti.

Galatasaray formasıyla EuroCup şampiyonluğu yaşamış Errick McCollum, bitime 2.9 saniye kala bulduğu üç sayı isabetiyle maçı takımına kazandırdı.

İlk çeyreği Galatasaray Nef 25-16 önde geçti. İkinci çeyrekte farkı kapatan Pınar Karşıyaka devreye 42-40 geride girdi. Üçüncü çeyrekte de oyundan kopmayan İzmir temsilcisi, son çeyreğe 57-55 önde girdi. Başa baş geçen ve büyük heyecana sahne olan son çeyreğin son dakikasına konuk ekip 69-67 önde girdi. Galatasaray skoru eşitledi. Errick McCollum'un üçlüğüyle skoru 72-69'a geldi. Taktik faul sonrası Galatasaray farkı ikiye indirse de son atış için şans bulamadı ve maç 72-70 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle sona erdi.

Haberin Devamı

DURSUN ÖZBEK, ERDEN TİMUR VE FUTBOL TAKIMI MAÇTAYDI

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular Muslera, Torreira, Mata, Dubois, Boey, Rashica, van Aanholt, Emre Demir, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş yerinden izledi.