Galatasaray Nef-Igokea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan bilgiler

Haberin Devamı

Galatasaray Nef Igokea maçı, basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Galatasaray Nef, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyet ve iki yenilgi yaşayan Bosna Hersek ekibi ise üçüncü sırada bulunuyor. İşte, kritik müsabakadan bilgiler...

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında 9 Kasım Salı günü Bosna Hersek'in Igokea ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak takip edilecebilecek.