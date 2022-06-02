Canlı: Galatasaray Nef Anadolu Efes maçı

Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes seride 2-1 önde.
İkinci çeyrek oynanıyor
Galatasaray Nef: 40
Anadolu Efes: 40
GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Nef Anadolu Efes maçı saat 20:30’da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
SON MAÇIN ARDINDAN ALINAN SKOR
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Sinan Erdem Spor Salonu’ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Canaan, Göksenin Köksal, Blackshear, Kravish ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.