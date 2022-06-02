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Canlı: Galatasaray Nef Anadolu Efes maçı

#Galatasaray Nef#Anadolu Efes#Galatasaray Nef Anadolu Efes
Canlı: Galatasaray Nef Anadolu Efes maçı

ING Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes seride 2-1 önde.

İkinci çeyrek oynanıyor

Galatasaray Nef: 40

Anadolu Efes: 40

GALATASARAY NEF ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef Anadolu Efes maçı saat 20:30’da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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SON MAÇIN ARDINDAN ALINAN SKOR

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Canaan, Göksenin Köksal, Blackshear, Kravish ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

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