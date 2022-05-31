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Galatasaray NEF Anadolu Efes maçı

#Galatasaray NEF#Anadolu Efes#Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final 3. maçında Galatasaray Nef sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor.

Açılış maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 105-70 mağlup ederek seride öne geçerken ikinci müsabakada rakibini 91-77 yenen lacivert beyazlılar seriye eşitliği getirmişti: 1-1.

Maçta üçüncü çeyrek oynanıyor

Galatasaray Nef 35-29 Anadolu Efes

GALATASARAY TARAFTARINDAN ERGİN ATAMAN'A YOĞUN İLGİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ergin Ataman sesleri yükseldi. ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'i ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar, EuroLeague şampiyonu Ergin Ataman'a alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Ergin Ataman taraftarları selamladıktan sonra Andreas Pistiolis'in yanına giderek Pistiolis'i gösterdi. Galatasaray taraftarı her iki koçu da ayakta alkışladı.

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ANADOLU EFES GALATASARAY NEF BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayan mücadele, Tivibu Spor 2 ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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#Galatasaray NEF#Anadolu Efes#Basketbol

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