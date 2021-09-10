MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGalatasaray Nef 84-74 Semt77 Yalovaspor
GeriBasketbol Galatasaray Nef 84-74 Semt77 Yalovaspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 20:47 | Son Güncelleme:

Galatasaray Nef 84-74 Semt77 Yalovaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Nef 84-74 Semt77 Yalovaspor

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Göl Kupası'ndaki ikinci maçında Semt77 Yalovaspor'u 84-74 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'un ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, ligin yeni takımlarından Semt77 Yalovaspor ile karşılaştı.

İlk maçında ev sahibi Büyükçekmece Basketbol'u yenen Galatasaray Nef, Yalova temsilcisini de 10 sayı farkla 84-74 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Nef, bu galibiyetle sezon öncesinde oynadığı 5. hazırlık maçını da kazanmış oldu.

Göl Kupası'nın son maçında yarın saat 15.00'te Büyükçekmece Basketbol ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi