×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Galatasaray, NBA Avrupa'da mücadele etmeye kararlı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#NBA#Basketbol
Galatasaray, NBA Avrupada mücadele etmeye kararlı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 21:35

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, NBA Avrupa projesi için yakın zamanda resmi görüşmelerin başlayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, NBA Avrupa projesinde yer alma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Natan, NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou'nun Ekim 2027’de başlayacak NBA Avrupa projesinde İstanbul’dan bir takımın da yer alacağını açıklamasını değerlendirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Natan, "NBA Avrupa projesi ile alakalı uzun zamandır üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda da resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray, Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp olarak, potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa'ya değer katacaktır." diye konuştu.

Gözden KaçmasınGalatasarayın yıldızından transfer açıklaması Neden olmasın diyorumGalatasaray'ın yıldızından transfer açıklaması! 'Neden olmasın diyorum'Haberi görüntüle

ŞEHİRLER DUYURULDU

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de başlayacağını ve organizasyonda daimi olarak yer alacak 12 takımın şehirlerini duyurdu.

Haberin Devamı

İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, NBA Avrupa'da, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti.

Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.

NBA Avrupa'nın 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere 16 takımdan oluşması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#NBA#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!